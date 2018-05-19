Ekonomiyi canlandıracak 3 yeni teşvik

Hükümet, ekonomiyi canladırmaya yönelik tedbirlere dün yenisini ekledi. Geçtiğimiz haftalarda konut satışlarında KDV yüzde 8’e, tapu harçları yüzde 3’e çekilmiş, kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizi ise yüzde 0.98’e indirilmişti. Akaryakıt zamları da 17 Mayıs itibarıyla ÖTV indirimleriyle frenlenmişti.

10 BİN LİRAYA KADAR

Üç yeni teşvik daha geldi. Dünkü Bakanlar Kurulu kararıyla; hurda araç, çatıda güneş enerjisi ve işyeri satışları konularında getirilen teşvikleri, Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı. Ağbal, kararnameyle 16 ve üstü yaştaki eski araçlarını hurdaya ayıranlara, 10 bin liraya kadar verilecek ÖTV teşviğinin detaylarını şöyle anlattı:

46 BİN LİRAYI AŞMAYANA

“Yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlayacağız. Bu tutarları, yerli üretimin rekabetçiliğini destekleyecek şekilde belirledik.”

SEKTÖR CANLANACAK

Naci Ağbal, otomobil ve arazi taşıtları dışında kalan kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve panelvan cinsi araçlarda ise fiyat ayrımı olmaksızın 10 bin lira ÖTV indirimi yapılacağını söyledi. Düzenleme ile otomotiv piyasasının canlanacağını belirten Ağbal, fazla yakıt tüketen ve çevreyi kirleten araçların piyasadan kalkmasıyla can ve yol emniyetinin de artacağını söyledi.

İŞYERİ SATIŞINA KDV İNDİRİMİ

Naci Ağbal, işyeri satışında Kdv’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüklerini söyledi. vergi indiriminin 31 Ekim 2018’e kadar süreceğini belirten Ağbal, “Konutta yaptığımız düzenlemenin benzerini işyeri stoğunu eritmek ve gayrimenkulü canlandırmak için de yapıyoruz. Böylece örneğin, Kdv dahil 300 bin lira olan bir işyerinin fiyatı Kdv dahil 278 bin liraya düşecek. 22 bin Tl vatandaşın cebinde kalacak” dedi.

HURDA'DA SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

■ 16 yaşından büyük hurda araç, makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda müdürlüğü, büyükşehir belediyesi, il özel idaresi veya Ömrünü Tamamlamış Araç Toplama merkezi’ne teslim edilecek.

■ Buradan alınan belgeler, trafik tescil kuruluşuna verilecek ve aracın kayıt ve tescili sildirilecek.

■ Kayıt ve tescilin silindiğini gösterir belge, yeni araç alırken otomotiv bayisine verilecek ve teşvik tutarı kadar kısmın tahsil edilmemesini isteyecek.

■ Bayi vatandaştan devlete yatırmak üzere tahsil edeceği vergilerden, teşvik tutarı kadar kısmını almayacak. Yani vatandaş uğraşmayacak, işlemleri otomotiv bayisi yapacak.

■ Teşvikten yararlanabilmek için yeni alınacak aracın, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten olması zorunluluğu var. Yani hurdaya çıkan kamyonsa, yeni araç da kamyon olacak.

ÇATIDA ENERJİDEN VERGİ ALINMAYACAK

Daha önce çıkarılan yasa ile çatısında güneş paneli ile enerji üreteceklere, kurulu gücü en fazla 10 kilovata kadar olan elektrik üretiminin ihtiyaçtan fazlasını satmaları halinde Gelir Vergisi muafiyeti getirilmişti. Bu kişilerin üzerinde sadece yüzde 5 Gelir Vergisi stopajı vardı. Naci Ağbal, bu stopajın da alınmayacağını söyledi. Yani hiç vergi olmayacak.

OTOMOTİVCİLERDEN HEMEN DESTEK

Otomotiv firmaları da hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim yapacaklarını açıkladı. Renault ve Dacia, kampanya kapsamında Clio HB, Clio Sport Tourer, Kangoo Multix, Kangoo Express, Sandero, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van’ın perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyatı üzerinden ek 5 bin TL’lik indirim sağlıyor. FIAT’TA KAmpANYA Fiat, ÖTV indiriminden sonra Egea Sedan için fiyat açıkladı.

Buna göre; vergi hariç çıplak fiyatı 40 bin 101 TL olan Easy donanımlı 1.4 Fire 95 HP Egea’nın tavsiye edilen kampanyalı fiyatı 69 bin 900 lirayken, 10 bin TL ÖTV teşviğiyle fiyat 59 bin 900 liraya iniyor. Vergisiz 50 bin 629 lira olan Urban modeli ise 90 bin 900 lira yerine 8 bin liralık ÖTV indirimiyle 82 bin 900 liraya satılacak.