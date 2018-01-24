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EKPSS'de takvim belli oldu! İşte o tarihler

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) başvurular 6 Şubat'ta başlıyor
 

24 Ocak 2018, Çarşamba 16:47
EKPSS'de takvim belli oldu! İşte o tarihler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre 2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim belirlendi.

EKPSS'ye başvuru süresi 6 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta sona erecek. Sınav 22 Nisan'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.

8-16 MART ARASI TERCİH YAPILABİLECEK

Engelli memurlar 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. 2018'in 2. dönemi için ise tercih tarihi daha sonra duyurulacak.

Engelli kura kaydı için başvurular da 2-16 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.


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