EKPSS'de takvim belli oldu! İşte o tarihler

8-16 MART ARASI TERCİH YAPILABİLECEK

Senim Tanay

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre 2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim belirlendi.EKPSS'ye başvuru süresi 6 Şubat'ta başlayıp 21 Şubat'ta sona erecek. Sınav 22 Nisan'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs'ta açıklanacak.Engelli memurlar 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. 2018'in 2. dönemi için ise tercih tarihi daha sonra duyurulacak.Engelli kura kaydı için başvurular da 2-16 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.