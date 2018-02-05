Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

EKPSS geçerlilik süresi 4 yıla çıkarıldı

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle EKPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 4 yıla çıkarıldı

EKPSS geçerlilik süresi 4 yıla çıkarıldı
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları 2 yılda bir alınacak. Ayrıca kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde yapılacak engelli memur alımlarına başvurabilecek. Düzenleme kapsamında EKPSS sonuçlarına ilişkin 2 yıl olan geçerlilik süresi de uzatıldı. Böylece EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıllık süre içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak.

Ayrıca ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak.

Öte yandan 2016'da yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.  
 


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