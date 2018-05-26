Ekrem Pakdemirli kimdir?





İzmir Alaçatı'ya yeni bir havalimanı yapılıyor. AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İzmir milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yeni yapılacak olan havalimanın isminin "Ekrem Pakdemirli Havalimanı" olacağını söyledi. Bu duyuru sonrası "Ekrem Pakdemirli kimdir?" sorusu gündeme geldi.





AK Parti seçim beyannamesini açıklamasının ardından aday tanıtım toplantılarına ağırlık veriyor. Dün AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Balçova ilçesindeki bir otelde AK Parti İzmir milletvekili adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısınde İzmirlilere bir müjde vererek Alçatıya yapılacak olan yeni havalimanının isminin "Ekrem Pakdemirli Havalimanı" olacağını açıkladı.





Bu gelişme sonrası "Ekrem Pakdemirli kimdir" sorusuna yanıt arandı.





EKREM PAKDEMİRLİ KİMDİR?





1939 yılında İzmir’de doğan Ekrem Pakdemirli, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. ODTÜ Teorik fizik bölümünde asistan, bir yıl sonra da Makine bölümünde öğretim görevlisi oldu. Daha sonra 1967 Ağustos ayında Imperial College'de (University of London) doktorasını tamamladı. ODTÜ de öğretim üyeliği yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda grup başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Baş Danışmanlığı ve Merkez Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.





XVIII., XIX., XX. ve XXI. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.





2003 yılından itibaren Bilkent, Başkent ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Akbank yönetim kurulu üyeliği, Vestel Elektronik A.Ş. Vestel Beyaz Eşya A.Ş adlı özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. adlı ticari şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevresel Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.



