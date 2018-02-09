Eksik SSK primini kapatmanın 6 yolu

1) YIPRANMA PAYI



2) ERKEN YAŞLANMA



3) DOĞUM BORÇLANMASI



4) 1.5 YIL KAZAN

5) ENGELLİ BAKIMI

6) HİZMET TESPİTİ

İdil Janet Demiray

Çoğu kişi yıpranmanın erken emekli ettiğinden habersiz. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar yıpranma payı (fiili hizmet süresi) ile erken emekli olabilecek. Madenlerde, alüminyum fabrikalarında, yeraltı işlerinde, su altında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, Emniyet’te, MİT’te, itfaiye işlerinde çalışanlar her yıl 60-180 gün yıpranma hakkı kazanıyor. Bu süreler prime ekleniyor ayrıca emeklilik yaşından düşüyor.SGK Sağlık Kurulu tarafından erken yaşlanma olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığı alabiliyor. Yani bu kişiler; 55 yaşını doldurduğunda ve 5400 gün primi varsa emekli olabilirler.Sigorta veya staj başlangıcından sonra doğum yapan kadınlar, eksik primlerini borçlanarak çocuk başına 2 yıl kazanabilir. Tek çocuk için ödeme 15 bin 580 lira.Askerden önce sigortanız yoksa, bu günleri borçlanarak sigorta başlangıcını öne çekebilirsiniz. 1 günlük borçlanmayla emeklilikte 1 yıl kazanıp, 75 gün daha az prim ödeyebilirsiniz. 540 (18 ay) askerlik borçlanmasının maliyeti bugün için en az 11 bin 687 TL. Yani günlük 21.64 TL.Engelli çocuğu bulunan kadınlar: 1 Ekim 2008’den sonra prim ödeme gün sayılarının dörtte biri (yüzde 25’i) prim ödeme gün sayısına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Örneğin; sigortalı 1 Ekim 2008’den sonra 3000 gün prim ödesin. Bu prime 750 gün daha eklenecek. Ayrıca 2 yıl 8 günlük süre de emeklilik yaşından düşülecek.Yıllarca çalıştığınız halde patron priminizi eksik yatırdıysa bu durumda hakkınızı arayın. İşten ayrıldığınız tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açarak eksik prim ve tazminatlarınızı alabilirsiniz.