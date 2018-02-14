Ekvador'da 1,5 ton kokain ele geçirildi

Can Hakman

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde bulunankentindeki Jose Joaquin de Olmedo Havaalanı’nın deposunda rutin polis kontrolü sırasında toz çikolatayla karıştırılmış yaklaşık 1,5 ton kokain bulundu.Polisler, üzerine organik ve el yapımı çikolata etiketi yapıştırılmış, ihracat ürünü olarak kayda geçen 120 koli içindeki uyuşturucuya el koydu.aktarmalı olarak Viyana'ya gideceği belirlenen 120 koliyle bağlantılı ihracat şirketinin Ekvador'daki sorumluları ile Avusturya'da kargoyu teslim alacak kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.Olayla ilgili'da henüz gözaltına alınan bulunmadığı ifade edildi.ülkesi'da yıl başından bu yana ele geçirilen uyuşturucu miktarının 9 tonu bulduğu açıklandı.AA