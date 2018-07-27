İspanya'nın başkenti Madrid'de açıklamalarda bulunan Moreno, Assange'ın 8 yıldır kaldığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden bir noktada ayrılması gerektiğini söyledi.

'BU KADAR UZUN SÜRE TECRİTTE KALMASI İNSAN HAKLARI İHLALİ'

Moreno "Bir insanın bu kadar uzun süre tecritte kalması bir insan hakları ihlali" ifadesini de kullandı.

The Intercept adlı elektronik gazete daha önce Ekvador Dışişleri ve Moreno'nun ofisine yakın kaynaklara dayandırarak Moreno'nun İngiltere ile bu konuda görüştüğünü ve birkaç hafta içinde WikiLeaks kurucusunun İngiliz yetkililere teslim edilmesi konusunda bir anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın olduğunu suyurmuştu.

Ekvador'un Assange'a tanıdığı iltica hakkını geri çekeceği ihtimali de uzun süredir basında konuşuluyor. Haziranda Ekvador'un yeni Dışişleri Bakanı Jose Valencia 'Assange'ın ilticasının sonsuza kadar süremeyeceğini' söylemiş ve bu sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Sunday Times'ın iddiasına göre de Devlet Başkanı Moreno selefi Rafael Correa döneminde iltica hakkı olan Assange'ı 'bilgisayar korsanı' ve 'miras kalan bir sorun' olarak niteledi.

WikiLeaks'in kurucusu Assange, hakkında cinsel saldırı iddialarının bulunduğu İsveç'e iade edilmemek için Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği binasına 8 yıl önce sığınmıştı.

İsveçli savcılar Assange'a yönelik suçlamaları düşürmüştü ancak buna rağmen Assange binadan çıkması halinde ülkedeki yasaları çiğnediği gerekçesiyle İngiliz yetkililerce tutuklanacak. Assange ayrıca ABD'nin Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonları hakkındaki binlerce gizli belgeyi sızdırdığı gerekçesiyle casuslukla suçlanabileceği ABD'ye iade edilebilir.