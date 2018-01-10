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Ekvador, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi

El Universo gazetesi, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın Ekvador vatandaşlığı aldığını iddia etti

10 Ocak 2018, Çarşamba 23:31
Ekvador, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi
Sputnik'in haberine göre, gazete, bir kaynağa dayandırdığı haberde, Assange'a verilen pasaportun numarasını da yayınladı. Daha önce Twitter'de, Assange'ın Ekvador milli takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlamıştı. Assange, 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor.

5 YILDIR BÜYÜKELÇİLİK BİNASINDA


Tutuklanıp İsveç'e gönderilmemek için 2012'den beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, geçtiğimiz haziran ayında büyükelçilik binasındaki 5. yılını doldurmuştu.

WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindiWikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi


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