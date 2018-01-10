Ekvador, Wikileaks kurucusu Assange'a vatandaşlık verdi

5 YILDIR BÜYÜKELÇİLİK BİNASINDA

WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

Mehmet Nuri Turan

Sputnik'in haberine göre, gazete, bir kaynağa dayandırdığı haberde, Assange'a verilen pasaportun numarasını da yayınladı. Daha önce Twitter'de, Assange'ın Ekvador milli takım formasıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlamıştı. Assange, 2012'den bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunuyor.Tutuklanıp İsveç'e gönderilmemek için 2012'den beri Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange, geçtiğimiz haziran ayında büyükelçilik binasındaki 5. yılını doldurmuştu.