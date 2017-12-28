Ekvadorluyum diyen futbolcu Kolombiyalı çıktı!

Erdinç Şahin

53 yıldır sadece Ekvadorlu oyuncuları oynatmakla övünenkulübü tarihi bir şokla sarsıldı.1960 yılındaadıyla kurulan ve 1964 yılında adınıolarak değiştiren kulüp o günden bu yana Ekvador’da doğmamış hiçbir oyuncuyu oynatmamasıyla ün yapmıştı. 53 yıldır süregelen bu durumitirafıyla yıkıldı.2016 yılının Şubat ayında takıma dahil olanbelgelerinin sahte olduğu vedoğumlu görünmesine karşın aslındadoğduğu ortaya çıktı.Kulüp BaşkanıRinson harika bir insan, muhteşem bir profesyonel ancak büyük bir hata yaptı ve takımdan kovuldu’ diye konuştu. Ekvador ekibinin 53 yıllık geleneğini bozan Rinson ise özür diledi.Öte yandan Ekvador Futbol Federasyonu da sahte belgeyle lisans aldığı için Rinson Lopez’e 6 ay futboldan men cezası verdi.