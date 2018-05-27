El çabukluğuyla hırsızlık yapan 5 kadın yakalandı

Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerindeki bir iş yerine gelen kadın, 2 adet telefon kulaklığı almak için iş yeri çalışanına 200 TL verdi. Para üstünü alan kadın, çalışanın 100 TL’yi de bozmasını istedi. Çalışanın kendisine verdiği para üstünden 50 TL’yi elindeki cep telefonunun arkasına gizleyen kadın, kulaklık almaktan vazgeçtiğini söyleyerek 200 lirayı geri istedi. 200 lirayı alan kadın, çalışandan aldığı para üstünü 50 TL eksikle geri vererek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra durumun farkına varan iş yeri sahibi polisi aradı. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden 50 lirayı çalan kadın ile yanında bulunan 4 kadını cadde üzerinde yakaladı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen 5 kadının Adıyaman’daki çeşitli iş yerlerinde aynı yöntemle hırsızlık olayları gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.