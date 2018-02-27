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El ele tutuşmak acıyı azaltıyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre sevdiğimiz kişinin elini tutmak, deriye bastırılan sıcak bir metal parçasının vereceği acıyı uyuşturabilecek kadar etkili

27 Şubat 2018, Salı 12:55
El ele tutuşmak acıyı azaltıyor
BBC Türkçe'nin haberine göre, bu durumun empatiden kaynaklandığını düşünen bilim insanları, eşlerin birbirlerine duydukları empatiyi dokunarak karşı tarafa hissettirebildiklerini ve beyin dalgalarının aynı frekansta "dans etmeye başladığını" söylüyor.

Dokunmayla geçen empati duygusunun acı hisseden kişinin stresini frenlediği ve beynin acıyı azaltan kimyasallar salgılamasını sağladığı tahmin ediliyor.

ACIYI YÜZDE 34 DAHA AZ HİSSETTİLER

ABD'deki Colaroda Boulder Üniversitesi'nden Nörolog Dr. Pavel Goldstein'ın liderliğinde bir ekip tarafından yapılan araştırmaya, 23 ila 32 yaşlarındaki 22 heteroseksüel çift katıldı.



Kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken ya da fiziksel temas olmadan yanlarında otururken sıcak bir demir parçası dokunduruldu. Eşinin elini tutan kadınlar acıyı ortalama yüzde 34 daha az hissetti.

Araştırma ekibi, acının giderilmesinin büyük ölçüde duygusal yakınlıkla ilintili olduğu düşünülüyor.

KALP ATIŞLARI VE NEFES ALIŞLARI SENKRONİZE OLUYOR

Dr. Goldstein "Eşin empati duygusu ne kadar yüksekse, el ele tutuşmanın ağrı kesici etkisi de o kadar güçlü oluyor" diyor. Bilim insanları, anlaşılma hissinin acıyı azaltan kimyasallar salgılamayı sağladığını ifade ediyor.

El ele tutuşan çiftlerin kalp atışlarının ve nefes alışlarının bir süre sonra senkronize olduğu belirtiliyor.
 


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