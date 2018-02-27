El emeği ürünlerini satıp Mehmetçiğe bağışlayacak

Amasya’nın yaşayan İsmail Ağca hobi olarak kolye, bileklik, tespih yapmaya başladı. Daha sonra evinin balkonunu atölye çeviren ve bir kurumda memur olarak çalışan İsmail Ağca, 5 bin lira değerindeki ürünlerini satışa çıkararak elde edeceği geliri Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD´li teröristlerle mücadele eden askerlere ve şehit ailelerine bağışlayacak.
'ASACAK YERİM KALMADI'
İsmail Ağca, "Eşim İzmir seyahati dönüşü hediye bir tespih aldı. Bu tespihin imamesini değiştirirken bir yeteneğimin olduğunu keşfettim. Daha sonra hobi olarak başladığım takı tasarım işini genişleterek bileklik, kolye, tespih ve takı tasarım ürünlerinin sayısını artırdım. Balkonda ürün asacak yerim kalmadı. Hayatın akışından meydana gelen stres ve yorgunluktan kurtulmak için bana bir terapi etkisi oluyor. Takı ürünlerimi değerli taş, yarı değerli taş ve kristal taşlarından tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımın yanında vatandaşlardan özel siparişler de alıyorum"
dedi.
Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)
Senim Tanay