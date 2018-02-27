El emeği ürünlerini satıp Mehmetçiğe bağışlayacak

'ASACAK YERİM KALMADI'

Senim Tanay

Amasya’nın yaşayan İsmail Ağca hobi olarak kolye, bileklik, tespih yapmaya başladı. Daha sonra evinin balkonunu atölye çeviren ve bir kurumda memur olarak çalışan İsmail Ağca, 5 bin lira değerindeki ürünlerini satışa çıkararak elde edeceği geliri Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/PYD´li teröristlerle mücadele eden askerlere ve şehit ailelerine bağışlayacak.İsmail Ağca,dedi.