Ela Rümeyse Cebeci'nin zor anları

TEPKİ ÇEKTİ

Erdinç Şahin

'de yayınlanan haber programındaoperasyon haberi sunan sunucunun hareketleri izleyenleri şoke etti.Gece haberlerini sunan Ela Rümeysa Cebeci haberi sunduktan sonra VTR'nin yayına girdiğini düşünüp rahat hareketler segiledi.O sırada telefonunu alan spiker, gülmeye başladı. Ela Rümeyse Cebeci, hâlâ ekranda olduğunu fark eder etmez, telefonunu elinden bıraktı ve ciddi bir ifade takındı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayınlanırken, bazı kullanıcılar genç spikere tepki gösterdi