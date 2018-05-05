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Ela Rümeyse Cebeci'nin zor anları

TGRT'de gece haberlerini sunan Ela Rümeyse Cebeci, rejinin yaptığı hata sonrası zor anlar yaşadı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 12:21
Ela Rümeyse Cebeci'nin zor anları
TGRT'de yayınlanan haber programında TSK'nın operasyon haberi sunan sunucunun hareketleri izleyenleri şoke etti.

Gece haberlerini sunan Ela Rümeysa Cebeci haberi sunduktan sonra VTR'nin yayına girdiğini düşünüp rahat hareketler segiledi.
 

TEPKİ ÇEKTİ




O sırada telefonunu alan spiker, gülmeye başladı. Ela Rümeyse Cebeci, hâlâ ekranda olduğunu fark eder etmez, telefonunu elinden bıraktı ve ciddi bir ifade takındı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayınlanırken, bazı kullanıcılar genç spikere tepki gösterdi


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