Elaine Lordan sokaklarda içki içerken görüntülendi! Elaine Lordan kimdir?

ELAINE LORDAN ALKOL ALIRKEN TANINMAZ HALDE



ELAINE LORDAN KİMDİR?

Can Hakman

15 yıl önce rol aldığı EastEnders dizisi ile şöhreti yakalayangeçtiğimiz gün Londra sokaklarındaiçerken görüntülendi. Görenlerin tanımakta zorluk çektiği Elaine Lordan'ın üzerinde siyah bir eşofman altı, siyah bere, kalın bir palto ve atkı vardı. Lordan elinde tuttuğu içki şişesini ara sıra torbaya koyup çıkarttı. Elaine Lordan'ın alkol bağımlısı olduğu biliniyor. Yıldız oyuncu bağımlılığı yüzünden 2003 yılında profesyonel tedavi görmüştü. Peki Elaine Lordan kimdir? Vatandaşlar bu sorunun cevabını arıyor...Elaine Lordan daha sonra karşıdan karşıya geçmek için bir erkeğin yardımını aldı.Yıldız oyuncu daha sonra bir adamla kol kola yürürken görüntülendi.Elaine Lordan 1966 yılında Londra'da dığdu. BBC dizisi EastEnders'daki Lynne Hobbs rolüyle ünlendi. 2004 yılında alkol problemleri yüzünden diziyi bırakmak zorunda kaldı. Dizide rol almadan önce aerobikçi olarak çalışıyordu.2005 yılında I'm a Celebrity, Get Me Out Of Here! adlı televizyon şovuna katıldı fakat sağlık gerekçesiyle ayrılmak zorunda kaldı.2005 yılında Peter Manuel ile evlenen Elaine Lordan'ın doğan bebeği birkaç gün sonra öldü. Bu trajik olaydan dokuz ay sonra annesi Bernie intihar etti. 2007 yılında yeniden hamile kaldı fakat düşük yaptı. 2008 yılında da babasıhayata gözlerini yumdu.Oyuncunun 2008 yılında çıkardığı ve kendi hayatının bir bölümünü anlattığı Whatever It Takes: A Story of Family Survival adında bir kitabı bulunmaktadır.