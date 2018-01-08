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Elazığ'da bir köylüye meteor taşı piyangosu vurdu!

Elazığ'da bir köyde hayvanlarını otlatırken, 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan "meteor taşı" parçalarına benzer taşları fark ederek toplayan Hasan Hüseyin Özdemir, taşların meteortaşı olması halinde 1 milyon liraya satacağını söyledi

08 Ocak 2018, Pazartesi 14:45
Elazığ'da bir köylüye meteor taşı piyangosu vurdu!
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde ikamet eden Hüseyin Hüseyin Özdemir (39), 1.5 ay önce hayvanları otlatmaya çıktı. Köyün üst tarafında hayvanları otlatırken yerde parlayan taşlar gören Hüseyin Özdemir, taşların diğer taşlardan farklı olduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 100 adet yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki meteortaşı olduğunu iddia ettiği taşları topladı. İnternetten araştırma da yapan Hüseyin Özdemir, meteortaşı olduğunu iddia ettiği taşları 1 milyon liraya satışa çıkardı.
 

SİYAH TAŞLARIN PARLADIĞINI FARK ETMİŞ


Hüseyin Özdemir, “Dikkatimi çekti. Yerden alıp eve getirdim. Araştırdığımda bunların meteor benzediğini gördüm. Diğerlerini de toplayıp getirdim. Meteor taşı olup olmadığını tam bilmiyoruz. Bazı taşları mıktanıs tutuyor. Analizlerini yaptıramadığımızdan dolayı tam olarak emin değiliz. Kime gösterdiysem meteor taşı benzediğini söylüyor" dedi.


METEOR ÇIKARSA...


Kendisinin çok fazla maddi imkânı olmadığını, ilgilenenlerin kendisini aramasını isteyen Hüseyin Özdemir, daha önce benzerlerinin Bingöl’de de görüldüğünü bildiğini aktardı. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki taşları 1 milyon lira veren olursa satabileceğini dile getiren Hüseyin Özdemir "Hepsini bir yerde buldum. Başka yoktu, hepsini getirdim. Yine aradık taradık başka bulamadık. Yapısal olarak normal taşlardan çok farklı. Sanki toplu olarak düşmüş ve düştüğü an parçalanmış gibi" diye konuştu.
 

KİLOGRAMI 225 LİRADAN SATILDI


2 Eylül 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyü çevresine (Howardite-Eucrite-Diognite) meteor klanının bir parçası olan göktaşı düşmüş, köylüler toplayarak ortalama gramı 60 dolardan (225 lira) satmıştı. 



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