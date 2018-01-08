Elazığ'da bir köylüye meteor taşı piyangosu vurdu!

SİYAH TAŞLARIN PARLADIĞINI FARK ETMİŞ



METEOR ÇIKARSA...

KİLOGRAMI 225 LİRADAN SATILDI

Adem Özdoğan

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde ikamet eden Hüseyin Hüseyin Özdemir (39), 1.5 ay önce hayvanları otlatmaya çıktı. Köyün üst tarafında hayvanları otlatırken yerde parlayan taşlar gören Hüseyin Özdemir, taşların diğer taşlardan farklı olduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 100 adet yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki meteortaşı olduğunu iddia ettiği taşları topladı. İnternetten araştırma da yapan Hüseyin Özdemir, meteortaşı olduğunu iddia ettiği taşları 1 milyon liraya satışa çıkardı.Hüseyin Özdemir, “Dikkatimi çekti. Yerden alıp eve getirdim. Araştırdığımda bunların meteor benzediğini gördüm. Diğerlerini de toplayıp getirdim. Meteor taşı olup olmadığını tam bilmiyoruz. Bazı taşları mıktanıs tutuyor. Analizlerini yaptıramadığımızdan dolayı tam olarak emin değiliz. Kime gösterdiysem meteor taşı benzediğini söylüyor" dedi.Kendisinin çok fazla maddi imkânı olmadığını, ilgilenenlerin kendisini aramasını isteyen Hüseyin Özdemir, daha önce benzerlerinin Bingöl’de de görüldüğünü bildiğini aktardı. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki taşları 1 milyon lira veren olursa satabileceğini dile getiren Hüseyin Özdemir "Hepsini bir yerde buldum. Başka yoktu, hepsini getirdim. Yine aradık taradık başka bulamadık. Yapısal olarak normal taşlardan çok farklı. Sanki toplu olarak düşmüş ve düştüğü an parçalanmış gibi" diye konuştu.2 Eylül 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyü çevresine (Howardite-Eucrite-Diognite) meteor klanının bir parçası olan göktaşı düşmüş, köylüler toplayarak ortalama gramı 60 dolardan (225 lira) satmıştı.