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Elazığ'da emekli memur ilanla eş arıyor

Elazığ’da yalnız yaşayan 60 yaşındaki emekli memur Savaş Savur, hazırladığı ilanla mutluluğu yakalayacağı eşini arıyor

30 Ocak 2018, Salı 19:24
Elazığ'da emekli memur ilanla eş arıyor
60 yaşındaki emekli memur Savaş Savur, 10 yıllık eşinden 2 yıl önce ayrılmasının ardından bir otelde yalnız yaşamaya başladı.


ÇÖZÜMÜ İLANLARDA BULDU


Memleketi Elazığ’a yerleşen Savur, evlenmek için eş adayı bulamayınca çözümü ilan hazırlamakta buldu. Hazırladığı ilanları kent merkezinde belirli noktalara asan Savur, kararlı olduğunu ve mutlaka evlenmek istediğini söyledi.


'SEVGİNİN OLMADIĞI YERDE BEN YAŞAYAMAM'


Kendisinin emekli olduğunu ve yaşının 60 olduğunu aktaran Savur, “Ben 1 metre 90 santimetre boyunda ve 90 kiloyum. İki yıl önce eşimle ayrıldım. Çünkü mutluluğu bulamadık. Sevginin olmadığı yerde ben yaşayamam. Kendi kendime nasıl evlenebilirim diye düşündüm.


'GEREKİRSE TÜRKİYE'Yİ GEZECEĞİM'


Evliliği ilan yapıştırarak yapabileceğime karar verdim. Şimdi Elazığ’da her yere ilan yapıştırıyorum. Ben bu ilanla aradığım kişiyi bulacağıma inanıyorum. Gerekirse Türkiye’yi gezeceğim aradığımı bulacağım. Buna kararlıyım" dedi.


'BEN SEVGİ VE HUZUR ARIYORUM'


Bekar olduğu için şu anda otelde kalmanın kendisini için daha uygun olduğuna dikkat çeken Savur, “Kararlıyım mutlaka evleneceğim. Evleneceğim kadının sadece kalbi güzel olsun. Kalbi güzel bir bayan arıyorum. Ben sevgi, huzur arıyorum. Başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



İlk eşinden çocuğu olmadığını belirten Savur, ilandan görüp bazı kişilerin kendisini aradığını, ’Ablam, ninem var’ diyerek dalga geçtiğini dile getirdi. Kentte gezerek müsait olan her yere evlenme ilanını yapıştırdığını aktaran Savur, aradığı mutluluğu yapıştırdığı ilanlarla bulacağına inandığını kaydetti.

İHA


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