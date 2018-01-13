Elazığ'da günlük evlere 47 bin lira ceza

Senim Tanay

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da günübirlik evlere yönelik uygulama yapıldı. Elazığ'da polisler tarafından belirlenen 86 günübirlik evde yapılan denetimlerde 6 kişinin kimlik bildirimi yapmadan konakladığı, bir evin de sisteme kayıtsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan uygulamada toplam 47 bin 537 lira para cezası kesildi.