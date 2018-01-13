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Elazığ'da günlük evlere 47 bin lira ceza

Elazığ’da günübirlik kiralanan evlere yapılan denetimlerde toplam 47 bin 537 lira ceza kesildi

13 Ocak 2018, Cumartesi 11:18
Elazığ'da günlük evlere 47 bin lira ceza
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da günübirlik evlere yönelik uygulama yapıldı. Elazığ'da polisler tarafından belirlenen 86 günübirlik evde yapılan denetimlerde 6 kişinin kimlik bildirimi yapmadan konakladığı, bir evin de sisteme kayıtsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan uygulamada toplam 47 bin 537 lira para cezası kesildi.

Rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde adlandırılan evlerin son dönemlerde otel gibi kullanılmaya başlanması sebebiyle muhtemel terör olaylarının önüne geçmek ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla denetim yapılıyor.

 
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