Elazığ'da Şebnem Ferah ve Doğukan Manço coşkusu

Elif Bayram

Eğitim ve öğretim yılının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Fırat Üniversitesi'nde bahar şenlikleri düzenlendi. Şenlikler kapsamında rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah ve DJ Doğukan Manço sahne aldı. Konsere öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.Festivalin muhteşem geçtiğini belirten Barış Manço'nun oğlu DJ Doğukan Manço, “İnanılmaz bir kitle var. 5 üniversiteden en coşkulusu burasıydı. Benim Elazığ’a ilk gelişim çok merak ediyordum. Elazığ’la tek bağlantım askerlik arkadaşım Elazığlıydı gakkoydu. Ben burayı çok merak ediyordum. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Bugüne nasipmiş. İnşallah bir daha gelmek nasip olur" dedi.Elazığ'ı çok merak ettiğini vurgulayan Manço, Çırçır Şelalesi ve Harput’a giderek gezeceğini aktardı.