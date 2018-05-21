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Elazığ'da bir işçi vagonların arasında kalarak hayatını kaybetti

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde dün krom fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2018, Pazartesi 11:36
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Alınan bilgiye göre, krom fabrikasında teknik personel olarak çalışan Mehmet Özgen (40), dün pişirme fırınlarını ham madde ile besleyen raylı sistemdeki arızayı gidermeye çalıştığı sırada sistem faaliyete geçti.

Vagonların arasında sıkışan Özgen ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Özgen, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kovancılar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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