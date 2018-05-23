Olay, saat 11.00 sıralarında Fırat Üniversitesi kampüs alanında, yol yapımı çalışması sırasında meydana geldi. Elazığ Belediyesi’ne ait 23 AB 761 plakalı kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoparkta park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilde büyük hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımı ile ters dönen kamyondan çıkarılan sürücü, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



