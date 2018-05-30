Elazığspor’un yeni yönetimi istifa etti

Başkan Mehmet Parlakyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle iki gün içerisinde acilen oluşturulan 25 kişilik yönetim kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantı sonucunda kulüp yönetiminden çekilme kararı aldıklarını ifade eden Parlakyıldız, şunları kaydetti: “Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesi nedeniyle görev dağılımının yapılamamasından dolayı göreve devam edemeyeceğimizi belirtmek isterim. Elazığspor’umuzun daha fazla zarar görmemesi ve zaman kaybı yaşamaması için yönetim kurulu olarak istifa ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” Elazığspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, 148 delegeden 116’sının oyunu alan Mehmet Parlakyıldız, başkan seçilmişti.