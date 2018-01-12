Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Elçin Sangu'nun partneri Birkan Sokullu mu? Birkan Sokullu kimdir?

Elçin Sangu'nun Blu TV'de yayınlanacak olan ve vampir hikayesini anlatan 'Yaşamayanlar' dizisindeki partnerinin Birkan Sokullu olduğu söyleniyor

12 Ocak 2018, Cuma 17:47
Elçin Sangu'nun partneri Birkan Sokullu mu? Birkan Sokullu kimdir?
İlk Türk vampir dizisi olan 'Yaşayamayanlar'ın  Blu TV'de yayına gireceği ve 10 bölümden oluşacağı öne sürüldü. Elçin Sangu'ya da Birkan Sokullu'nun eşlik edeceği iddia edildi.


Elçin Sangu

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul‘da doğdu.2003 yılında, Best Model Of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesi'nde okurken manken ve modellik yaptı. Oyuncu Dolunay Soysert‘ten oyunculuk dersler aldı. Küçük Kadınlar dizisinde Ayaz karakterini canlandırdı. Küçük Sırlar dizisinde Demir rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu. 

2012 yılında Uçurum dizisinde hırslı bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 sezonunda ise Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırdı, ancak dizi uzun ömürlü olamadı.

Birkan Sokullu, 13 Temmuz 2012'de oyuncu Aslı Enver ile evlendi.



Birkan Sokullu şu an oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor.

Son dakika! Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı? Nursel Ergin'den açıklama var

Son dakika! Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı? Nursel Ergin'den açıklama var
Alişan'ın yeni aşkı Buse Varol kimdir?

Alişan'ın yeni aşkı Buse Varol kimdir?
Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı

Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı
Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması
İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifi ettiği Ayşegül Yıldız'dan yanıt var

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifi ettiği Ayşegül Yıldız'dan yanıt var
Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı?

Nursel Ergin'in programı yayından kalktı mı?

Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)

Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)
İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü

İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü
Elçin Sangu'ya 27 bin 500 TL’lik özel oda

Elçin Sangu'ya 27 bin 500 TL’lik özel oda
Serenay Sarıkaya, Bergen'i canlandıracak mı?

Serenay Sarıkaya, Bergen'i canlandıracak mı?
Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştu

Deniz Akkaya, Cem Yılmaz'la verdiği olay poz hakkında konuştu