Elçin Sangu'nun partneri Birkan Sokullu mu? Birkan Sokullu kimdir?

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 13 Temmuz 2012'de oyuncu Aslı Enver ile evlendi.

Birkan Sokullu şu an oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor.

Çiğdem Saltık

İlk Türkolan 'Yaşayamayanlar'ınde yayına gireceği ve 10 bölümden oluşacağı öne sürüldü. Elçin Sangu'ya da Birkan Sokullu'nun eşlik edeceği iddia edildi.6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul‘da doğdu.2003 yılında, Best Model Of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesi'nde okurken manken ve modellik yaptı. Oyuncu Dolunay Soysert‘ten oyunculuk dersler aldı. Küçük Kadınlar dizisinde Ayaz karakterini canlandırdı. Küçük Sırlar dizisinde Demir rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.2012 yılında Uçurum dizisinde hırslı bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 sezonunda ise Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırdı, ancak dizi uzun ömürlü olamadı.