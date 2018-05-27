Elçin Sangu'dan Ezhel'e destek

Oyuncu Elçin Sangu, rap şarkıcısı Selo ile birlikte sosyal medyadan tutuklanan Ezhel'e destek verdi

27 Mayıs 2018, Pazar 23:29 Son Güncelleme: 27 Mayıs 2018, Pazar 23:31
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Rap şarkıcısı Selo, Instagram hesbından oyuncu Elçin Sangu ile fotoğraf paylaştı. Üzerinde #FreeEzhel yazan beyaz bir ceket ile poz veren ikili geçtiğimiz gün tutuklanan rapçi Ezhel'e destek verdi.

NE OLMUŞTU?

"Şehrimin Tadımı" ve "İmkansızım" şarkılarıyla ünlenen şarkıcı Ezhel bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Gerçek ismi Sercan İpekçioğlu olan Ezhel'in tutuklanmasının ardından birçok ünlü sanatçı, rapçiye destek oldu.


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