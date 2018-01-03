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'Eleanor' kasırgası Eyfel Kulesini kapattırdı

Fransa'daki "Eleanor" kasırgası nedeniyle ülkede yaklaşık 200 bin eve elektrik verilemiyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Eyfel Kulesi de ziyarete kapatıldı

'Eleanor' kasırgası Eyfel Kulesini kapattırdı
Fransa'da etkili "Eleanor" kasırgası nedeniyle enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu yaklaşık 200 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayatı olumsuz etkileyen kasırgadan dolayı yaklaşık 200 bin eve elektrik ulaştırılamadığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, olumsuz hava şartları sonucu Basel ve Strazburg havalimanları uçak seferlerini durdurdu. Charles de Gaulle Havalimanı'nda ise birçok seferde gecikmeler yaşandı.

Paris'te rüzgarın saatteki hızının 140 kilometreye ulaşmasından dolayı kentin önemli sembollerinden Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi olan "turuncu alarm" ilan edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, kasırgasının başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili olduğu, rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye ulaştığı kaydedilmişti.

Fransa'da iki gün önce etkili "Carmen" fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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