Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi



FİYAT ARTIŞI BEKLENİYORDU

Haber Merkezi

BOTAŞ, 1 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı.Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.