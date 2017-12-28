Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi

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Elektriğe 1 Ocak itibari ile yüzde 8.8 zam yapılacak
Asgari ücret ne kadar oldu? (2018 asgari ücret belli oluyor)
Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)
Asgari ücrette son dakika! Asgari ücret bugün belli oluyor
Eczacıbaşı'ndan 3 yılda 1,5 milyar liralık yatırım planı
Vatandaşa yılbaşı alışverişleri için kredi kartı uyarısı
Tüketicilerin '1 kuruş' mağduriyeti
1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? (Pazartesi günü okullar tatil mi?)
Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)
2018'in trafik cezaları belli oldu (Trafik cezaları 2018)
Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye'de
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Şarkıcı Hatice'ye Dubaili işadamından ahlaksız teklif: Bana 100 bin dolar önerdi