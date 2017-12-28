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Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi

Elektriğe 1 Ocak itibari ile yüzde 8.8 zam yapılacak

28 Aralık 2017, Perşembe 20:24
Elektriğe yüzde 8.8 zam geldi
BOTAŞ, 1 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı.


FİYAT ARTIŞI BEKLENİYORDU


Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.

 
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