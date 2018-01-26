Elektrik faturasının yüzde 30’u devletten



92 MİLYARLIK BAŞVURU

Adem Özdoğan

Hükümet, gelir dağılımında eşitlik sağlamak, az gelişmiş bölgelerde istihdam, üretim ve ihracatı artırmak için önemli bir adım daha attı. Doğu ve Güneydoğu'da 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında süper teşvik paketi yaşama geçirildi.Söz konusu illerde imalat sanayisi, çağrı-veri merkezi yatırımı yapanların elektrik faturasının yüzde 30'unu devlet ödeyecek. Elektrik giderlerinin azami yüzde 30'u, üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon liraya kadarlık kısmı bakanlık bütçesinden karşılanacak. Sabah'ta yer alan habere göre Ekonomi Bakanlığı az gelişmiş illerde yatırımları desteklemeyi hedefleyen Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek sektör ve iller bazında destek miktarlarını açıkladı.Desteklerden yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5 bin metrekare beyaz alan içermesi gerekiyor. Bakanlık, bu yatırımlar için yatırım-işletme dönemine yönelik çeşitli destekler öngörüldüğünü belirterek, bu illerde istihdamın, refahın artırılması ve göçün azaltılmasının hedeflendiğine dikkat çekti. Desteklenecek yatırımlar için son müracaat tarihi ise 31 Aralık 2020.23 ile özel yatırım teşviki verilmesini öngören Cazibe Merkezleri Programı'na 350 binin üzerinde istihdam öngören 92 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Yapılan düzenleme ile bu merkezlerde öngörülen teşvik unsurlarının 6. Bölge teşvikleriyle birleştirilmesi kararı alındı. Bu yılın bütçesinden de cazibe merkezleri için 2 milyarlık kaynak aktarılması öngörüldü.