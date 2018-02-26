Elektrikli araçlar 9 katına çıkacak Türkiye teknoloji merkezi olacak



HIZLI ŞARJDA 8 KİLO BAKIR VAR!

SATIN ALMA FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ



YERLİ OTOMOBİL DE RADARIMIZDA

Adem Özdoğan

Dünyada hızla gelişen teknoloji, ulaşım aralarında da kendisini gösteriyor. Elektrikli araçların dünya yollarındaki ağırlığı her geçen gün artarken, son yapılan araştırmalar bugün dünyada 3 milyon olan elektrikli araç sayısının 2027 yılında 27 milyona ulaşacağını gösteriyor. Ulaşım alanında gerçekleşecek teknoloji odaklı bu değişim dünyada bazı sektörlerin de yıldızını parlatacak. Bu sektörlerin başında da bakır tel sektörü geliyor.Elektrikli araçların en önemli bileşenlerinden biri olan yüksek teknolojili bakır teller, yüksek iletkenlikleri nedeniyle bu araçlarda yoğun olarak kullanıyor. IDTechEX tarafından yapılan son araştırmaya göre, bugün otomotivde kullanım alanına göre birinci sırada yer alan içten yanmalı motorlarda ortalama 23 kilogramlık bakır kullanılırken, bu rakam hibrid araçlarda 40 kilograma, yüzde 100 elektrikli araçlarda ise 83 kilograma çıkıyor. Yani elektrikli araçlarda kullanılan bakır miktarı, içten yanmalı motorların yaklaşık 4 katına ulaşıyor.Araştırmaya göre, yaygınlaşan elektrikli araçlarla birlikte, 2017 yılında sadece bu araçlar için toplam 185 bin ton olan bakır talebinin 2027 yılında yaklaşık 9 katlık bir artışla 1,74 milyon tona çıkması öngörülüyor. Bu rakam sadece araçların üretiminde kullanılacak bakırı kapsıyor. Bunun dışında da bakırın yoğun olarak kullanılacağı diğer bir yer de şarj istasyonları. Yine araştırmaya göre, standart bir istasyonda 700 gram olan bakır kullanımı, hızlı şarj istasyonlarında ise 8 kilograma kadar çıkabiliyor.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, Kayseri’de bulunan üretim tesislerinde iletişim, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, güneş ve yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştirdiklerinin altını çizerken, “Bizim dışımızda, bu kadar yüksek teknolojiye sahip üretebilen Avrupa'da ikinci bir şirket yok. Bu nedenle diğer şirketlerle farkımızı hızla açıyoruz. Saç telinin standart çapı 0.10 mm. Biz 0.05 mm saç teli üretiyoruz. Bu, dünya standartlarının çok üzerinde, rakiplerimizin ulaşamayacağı bir değer. Dünyada, bakır tel sektöründe faaliyet gösteren en büyük 3 firmadan biri olmak için bir yandan yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken bir yandan da yurt dışında yeni satın almalar için de fırsat kolluyoruz” dedi.Dünyada elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, bakır ve yüksek teknolojili bakır tel talebinin gelecek yıllarda katlanarak büyüyeceğini belirten Cüneyt Ali Turgut, “Bugün dünyada sadece birkaç şirket tarafından üretilen bu bakır teller elektrikli araçların en önemli parçalarından. Biz de otomotiv sektöründe büyük bir tecrübeye sahibiz. Bugün Kayseri'de ürettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerimizi, dünyanın en önemli otomotiv firmalarına ihraç ediyoruz. Bir anlamda biz de bakır telin 'babayiğidiyiz'... Yoğun talebe yetişebilmek için fabrikamızı yüzde 100 kapasiteyle çalıştırıyoruz. Bunun yanında üretim tesisimizi 15 milyon euroluk yeni yatırımla büyütüyoruz. Elektrikli araçlarla, Türkiye yakın gelecekte teknolojinin üretim merkezi olacak” şeklinde konuştu. Otomotiv sektöründeki tecrübelerini yerli otomobil projesi için de kullanmayı arzu ettiklerini vurgulayan Cüneyt Ali Turgut, “Bu konuda da Çalışmalara başladık. Dünya ölçeğinde üretim yapan bir şirket olarak projenin tedarik zincirinde yer almak bizler için de büyük gurur kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.