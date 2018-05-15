Elektrikli bisiklet su arkına düştü: 1 ölü

Kaza, Durabey Köyü Karaerik mevki edel yolunda meydana geldi. 3 tekerli elektrikli bisikleti ile bahçesinden evine dönmekte olan 80 yaşındaki Ahmet Bakır, köprü üzerinde bir anda dengesini kaybederek, içerisinde su olmayan 'su arkı'na düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerini intikal eden 112 Acil Servisi ekipleri Bakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bakır'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.