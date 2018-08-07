Elektronik müziğin dev isimleri Kafes İstanbul’da!

Progressive house, electro house ve techno türlerinde gerçekleştirdiği çalışmaları ile elektronik müzik dünyasının en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen Kanadalı DJ/prodüktör deadmau5, muhteşem bir festival ile İstanbul’a geliyor! Genç yaşta başlayan müzik kariyerine 9 albüm ve sayısız tekli sığdıran Deadmau5’un 6 Grammy adaylığı ve 3 IDMA ödülü bulunuyor. Yetenekli müzisyen, Beatport tarafından da 3 sene üst üste “En İyi Electro House Sanatçısı” seçildi. Deadmau5’un yanı sıra iki gün boyunca ANNA, GusGus, Artbat, Holger Hecler, Miss Melera, Monstergetdown, Noir gibi techno müzik türünün dünyaca ünlü isimleri ve Murat Uncuoğlu, Orkun Bozdemir, Volkan Gündüz, Sezer, Uysal, Semih Akay, Discolog gibi elektronik müziğin en iyi yerli DJ’lerinin performanslarına sahne olacak Saturdance X mau5trap presents: deadmau5, 11 - 12 Ağustos’ta Kafes İstanbul’da. Kafes İstanbul’un şehrin gürültüsünden uzak muhteşem atmosferinde “tam 5 farklı sahnede 30’dan fazla isimle” techno ve house müzik severler ücretsiz kullanabilecekleri plaj ve havuz hizmetiyle iki günlük bir tatil havası yaşayacak. Feteme Media Group çatısı altında Rota Events organizasyonuyla gerçekleşecek festivalin günlük ve kombine biletleri Biletix’te satışta.