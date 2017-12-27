Elektronik sigara patladı! Ev küle döndü

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Günümüzdeki ölüm sebeplerinin en başında kalp ve akciğer rahatsızlıkları gelmekte. Bu rahatsızlıkların temel sebebi olarak da sigara ve diğer tütün ürünleri sorumlu tutuluyor. Son dönemlerde özellikle bazı televizyon kanallarında, kimyasal içeriğe sahip ve sigara kadar zararlı olmadığı iddia edilenreklamları dönmeye başladı. Peki bu sigaralar gerçekten güvenli mi?Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra, yangının sebebini araştırmaya başladı. Akıllara ilk olarak yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali geldi. Fakat yapılan detaylı araştırma sonrasında, yangınınkaynaklı olduğu ortaya kondu.Hatırlanacağı üzere daha önce de elektronik sigara ile ilgili patlama haberlerine denk gelmiştik. Yani bu durum çok da şaşırtıcı değil. Fakat basit biryüzünden koca evin küle dönmesi gerçekten üzücü bir gelişme. Buradaki tek teselli, sigaranın prizde takılı ve etrafında kimse yokken patlamış olması. Aksi takdirde olayda can kaybının yaşanması içten bile değildi.