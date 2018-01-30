Elektronik sigaranın kanser ve kalp hastalığı riskini artırabileceği açıklandı



DNA'YA ZARAR VERİYOR

Can Hakman

Haberde,Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacıların elde ettikleri bulgulara değiniliyor.Araştırmacılar elektronik sigara içmenin normal kıyasla daha az zararlı olduğunu kabul etseler de şu uyarıda bulunuyor:"Elektronik sigara güvenilir görülmemeli."Bilim insanları'deki araştırma kapsamında farelerdekimutasyonlarının yanı sıra insanların akciğer ve kalp hücrelerini de incelemişler.Araştırmada elektronik sigaranın'ya zarar verdiği ve'nın kendisini tamir etmesini önlediği belirlenmiş.İngiltere'de yaklaşık 3 milyon kişinin elektronik sigara içtiği biliniyor.Ülkede sağlık yetkilileri 2015'ten bu yana sigara tiryakilerine, yüzde 95 oranında daha güvenli olduklarını söyledikleri elektronik sigaraya geçmeleri çağrısı yapıyordu.