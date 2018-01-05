Elif Güngör kimdir? Arda Turan'dan Elif Güngör bombası!

Elif Güngör, Milli futbolcu Arda Turan'ın
kendisine attığını iddia ettiği DM mesajlarını afişe etmesi ile gündeme oturdu. Peki Elif Güngör kimdir? Elif Güngör kaç yaşında? sorularının yanıtları en fazla merak edilen konuların başında geliyor.
İşte Arda Turan'ın Instagram DM yoluyla iletişime geçtiği iddia edilen Elif Güngör hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Elif Güngör
ELİF GÜNGÖR KİMDİR?
, fıtness eğitmenliği yapıyor. Elif Güngör, Instagram
hesabından paylaştığı resim ve videolarında yaptığı fıtness hareketleriye dikkat çekiyor. Elif Güngör'ün ınstagramda 5.830 takipçisi var. Daha önce Ebru Şallı ve Cansu Çördük gibi isimlere ınstagram üzerinden DM atan Arda Turan'ın bu kez de fıtness eğitmeni Elif Güngör'e mesaj attığı ileri sürüldü. Elif Güngör'e 'Survivor'a gideceksin sanırım ben öyle anladım" yazan Arda Turan'ın bu mesajları ortaya çıktı. Bu mesajların ortaya çıkması üzerine Elif Güngör kimdir? sorusu şimdiden günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı.
ARDA TURAN'A BARÇA'DAN TELEFON EMOJİSİ
Barcelona takımı geçtiğimiz aylarda futbolcularına takım arkadaşları için birer emoji seçmesini istemiş ve Barcelona TV'de yayınlanan etkinlikte 7 numara giyen Ara Turan en fazla telefon emojisine layık görülmüştü...
Arda Turan, şimdi de fitness eğitmenine yazdı! (Elif Güngör kimdir?)
Arda Turan'ın dm'den yürüdüğü Elif Güngör kimdir? (Elif Güngör'ün Instagram hesabı)
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