Elif Jale Yeşilırmak'tan altın madalya!



İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Haber Merkezi

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen'nın 4. gününde, Bulgar Mimi Nikolova Hristova ileverdi.Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderdeşampiyonluk turu attı.Müsabakanın ardından sevinç gözyaşı döken Elif Jale, altın madalyayı Türk halkına armağan etti.Elif Jale, Avrupa şampiyonalarında daha önce biri Rusya adına olmak üzere üç bronz madalya kazanmıştı. Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın güreşçi unvanına sahip 31 yaşındaki Elif Jale, dünya şampiyonalarında iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.