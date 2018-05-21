Elif Nur Bayram kimdir? Kaç yaşında?

24 Haziran seçimlerine 34 gün kala AK Parti'nin milletvekili aday listesi YSK'ya verildi. Listede en genç aday 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu. Bayram, Kocaeli 11. sıradan aday gösterildi. Bu gelişme sonrası "Elif Nur Bayram kimdir?" sorusu gündem oldu.

ELİF NUR BAYRAM KİMDİR?

2000 Kocaeli doğumlu olan Elif Nur Bayram, Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi. Doktor ve milletvekili hayali olan genç Elif Nur Bayram, en genç yıl milletvekili adayı oldu.

“GENÇLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

“Ben aday gösterilip seçilirsem mecliste başta eğitim olmak üzere gençlerin sorunları ile yakından ilgilenmek istiyorum” diyen Elif Nur Bayram, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Türkiye’nin önünü açmak için önemli işlere imza attı. Ben de bu hizmetlerin bir parçası olmak istiyorum. Özellikle gençlerle ilgili projelerin hayata geçirilmesinde önemli katkıların olacağına inanıyorum” şeklinde konuşmuştu.