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Elim Sende 11 Mayıs’ta vizyona girecek

Başrollerini Serkan Gürkan ve Seda Kement’in paylaştığı ‘Elim Sende’ filmi 11 Mayıs’ta vizyona girecek

Elim Sende 11 Mayıs’ta vizyona girecek
’Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken filmin yapımcılığını Avantgarde Yapım; senarist ve yönetmenliğini ise Banu Kaptanoğlulları üstleniyor. Aşkın inişli çıkışlı halini beyaz perdeye yansıtacak filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam’ın duayen ismi Eşref Kolçak yanı sıra Tuğba Özay, Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Seda Aktuğlu, Ramazan Cabalar, Destina Su Çare ve Zeynep Tuggen Kuloğlu gibi isimler bulunuyor.

Romantik şarkılarıyla tanıdığımız Cüneyt Tek’in ‘Yar’ isimli şarkısından esinlenilerek senaryosu yazılan ‘Elim Sende’ filmi 11 Mayıs’ta vizyona girecek. Çekimleri Düzce-Gölyaka’da gerçekleşen romantik türdeki film, etkileyici aşk hikâyesi ile seyirciyi içine çekecek. Elim Sende filmi, birbirlerini ilk gördüklerinde aşkın beyaz haline yakalanan Bulut ve Mavi’nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu hikâyesini konu alıyor.


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