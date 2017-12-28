Elim Sende'de Eşref Kolçak sürprizi

Elif Bayram

Aynı evin içinde iki okunmamış mektup... Birbirinden habersiz iki aşık... 'Bulut' geri geldiğinde 'Mavi’yi ne halde bulacak?ilk filmi olan 'Elim Sende’nin senarist ve yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları üstleniyor.oyuncu kadrosunda; Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Tuğba Özay, Seda Aktuğlu,Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Zeynep Tuggen Kuloğlu ve Erkan Çelik bulunuyor.Usta sanatçıda yer aldığı romantik türdeki film, Şubat 2018'de vizyona girecek.