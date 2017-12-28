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Elim Sende'de Eşref Kolçak sürprizi

Başrollerini Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın paylaştığı 'Elim Sende' filminin çekimleri tamamlandı

28 Aralık 2017, Perşembe 13:58
Elim Sende'de Eşref Kolçak sürprizi
Aynı evin içinde iki okunmamış mektup... Birbirinden habersiz iki aşık... 'Bulut' geri geldiğinde 'Mavi’yi ne halde bulacak? Avantgarde Yapım’ın ilk filmi olan 'Elim Sende’nin senarist ve yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları üstleniyor.

'Elim Sende’nin oyuncu kadrosunda; Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Tuğba Özay, Seda Aktuğlu,Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Zeynep Tuggen Kuloğlu ve Erkan Çelik bulunuyor.

 Usta sanatçı Eşref Kolçak’ın da yer aldığı romantik türdeki film, Şubat 2018'de vizyona girecek.
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