Elimi Bırakma 2. son bölüm izle! 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'in yeni dizisi Elimi Bırakma'nın 2. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Elimi Bırakma son bölümde Azra, Mert için kahrolurken Cenk, Azra'ya yardım etmeye çalışıyor. Öte yandan gelini ve torunları yüzünden zor günler geçiren Feride Hanım, Eyüp Sultan'da dua ettikten sonra kendinden geçti ve yere yığıldı. Kafasını yere çarpan Feride Hanım'ın burnundan kan gelirken tüp almak için şans eseri oradan geçen Azra, hemen yardıma koştu. Şimdi merak edilen konu Feride Hanım'ın sağlığına kavuşup kavuşamayacağı ve Mert'in bulunup bulunamayacağı...

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜM İZLE

YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Elimi Bırakma 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma yeni bölümde tüm aile Feride Hanım'a ulaşamadıkları için büyük endişe yaşıyor. Her yerde Feride Hanım aranırken takihsiz kanının geçici hazıfa kaybına uğradığı anlaşılıyor. Öte yandan Azra kayıp ilanı sonrası telefon alıyor. Umutlanan Azra hayal kırıklığına uğruyor.