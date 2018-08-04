TRT 1'in ilk bölümüyle birlikte geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizisi Elimi Bırakma'nın 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma 3. bölüm 2. fragmanında bir polis memuru Azra'ya gelip "Bir ceset bulundu" diyor. Genç kadın o andan itibaren kendinden geçiyor. Hastaneye gidip morgdaki cesede baktığında ise büyük bir şok yaşıyor. Şimdi kafalardaki soru işareti morgdaki cesedin Mert'e ait olup olmadığı...

HERKES FERİDE HANIM'I ARIYOR

Tüm aile Feride Hanım'a ulaşamadıkları için büyük endişe yaşıyor. Her yerde Feride Hanım aranırken talihsiz kanının geçici hafıza kaybına uğradığı anlaşılıyor. Diğer yandan her fırsatta Azra'nın yanında olan Cenk yavaş yavaş gönlünü güzel kadına kaptırıyor.



















