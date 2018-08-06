Elimi Bırakma 4. bölüm fragmanı yayınlandı! 3. son bölüm izle

TRT'nin yaz sezonuna damga vuran dizilerinden biri olan Elimi Bırakma'nın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma yeni bölümde Mert'in yaşadığı ortaya çıkıyor. Talihsiz çocuk kaçırıldığı yerden bir telefona ulaşarak ablasını arıyor. Abla Azra endişeli şekilde kardeşine bir an önce ulaşmaya çalışıyor. Cenk de bu anlarda Mert'e talimatlar veriyor. Öte yandan tüm bunların sorumlusunun Sumru olduğu anlaşılıyor. Şimdi en çok merak edilen konu Mert'in kurtulup kurtulamayacağı...

CENK KRİZ YARATTI

Babaannesiyle sorunlar yaşayan Cenk, şirketteki tüm hissesini almak istiyor. Başta Azmi olmak üzere herkes bu karara karşı çıkıyor ve şirketin büyük bir yara alacağını düşünüyor.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşi için arayışta olan Azra’nın yolu Feride Hanım'la kesişir. Feride Hanımla karşılaşmak Azra için dönüm noktası olacaktır. Kimi kimsesi yok diye bilen Azra, Feride Hanıma insanlık namına bakar. Azra’nın bu iyi yürekliliği karşısında Feride Hanımın küçük oyunu Azra’ya yeni kapılar açacaktır.

Cenk’in ailesinden giderek uzaklaşması işi daha da yokuşa sürükler. Bulaşıkhanede çalışan Cenk dışarıdan gelen aksiliklere karşı sabrıyla sınanır. Aynı esnada Mert’in bulunması için elinden geleni ardına koymayan Cenk, Azra ile kardeşinin derdine düşerler.

Avukattan hayat sigortasından kalan parayı öğrenen Azra Sumru’nun karşısına dikilir. Sumru Azra’nın karşısında zorlu bir sınava girer.