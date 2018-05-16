Elinde merdivenle motosiklet kullanırken görüntülendi

Eskişehir - Bursa karayolunda seyreden motosikleti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücü, bir eliyle motoru idare ederken diğer eliyle ise merdiveni tutarak kazaya davetiye çıkardı. Canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, aynı yönde seyreden başka bir otomobilin sürücüsü tarafından görüntülendi. Motosiklet sürücüsünün yolculuğunu nasıl tamamladığı ise merak ediliyor.

İHA