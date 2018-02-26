Eliz Sakuçoğlu ehliyet sorusunu duyunca hemen kaçtı!



ELİZ SAKUÇOĞLU PANİKLEDİ

Eliz Sakuçoğlu eski aşkı Hakan Sabancı'ya nispet mi yapıyor? Bir cesur poz daha paylaştı

Eliz Sakuçoğlu sosyal medyayı salladı

Magazin Turu: Eliz Sakuçoğlu teklif bekliyor

Elif Bayram

İki hafta önce Etiler'deki bir polis çevirmesinde, 55 promil alkollü olduğu için ehliyetini kaptırdığı iddia edilendireksiyon başında görüntülendi.Bebek trafiğinde seyrederken gazetecileri fark eden modacı, panikledi.muhabirlerin "Aracınızı ehliyetsiz mi kullanıyorsunuz?" sorusu üzerine, otomobilinin camını kapatıp, gaza bastı.