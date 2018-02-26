Eliz Sakuçoğlu ehliyet sorusunu duyunca hemen kaçtı!

İki hafta önce Etiler'deki bir polis çevirmesinde, 55 promil alkollü olduğu için ehliyetini kaptırdığı iddia edilen Eliz Sakuçoğlu, direksiyon başında görüntülendi. ELİZ SAKUÇOĞLU PANİKLEDİ Bebek trafiğinde seyrederken gazetecileri fark eden modacı, panikledi. Eliz Sakuçoğlu, muhabirlerin Aracınızı ehliyetsiz mi kullanıyorsunuz? sorusu üzerine, otomobilinin camını kapatıp, gaza bastı. Eliz Sakuçoğlu eski aşkı Hakan Sabancı'ya nispet mi yapıyor? Bir cesur poz daha paylaştı Eliz Sakuçoğlu sosyal medyayı salladı Magazin Turu: Eliz Sakuçoğlu teklif bekliyor