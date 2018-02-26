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Eliz Sakuçoğlu ehliyet sorusunu duyunca hemen kaçtı!

Sosyal medyada verdiği pozlarla gündemden düşmeyen stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, "Ehliyetiniz var mı?" sorusunu duyunca kaçtı

26 Şubat 2018, Pazartesi 08:44
Eliz Sakuçoğlu ehliyet sorusunu duyunca hemen kaçtı!
İki hafta önce Etiler'deki bir polis çevirmesinde, 55 promil alkollü olduğu için ehliyetini kaptırdığı iddia edilen Eliz Sakuçoğlu, direksiyon başında görüntülendi.


ELİZ SAKUÇOĞLU PANİKLEDİ 


Bebek trafiğinde seyrederken gazetecileri fark eden modacı, panikledi.



Eliz Sakuçoğlu, muhabirlerin "Aracınızı ehliyetsiz mi kullanıyorsunuz?" sorusu üzerine, otomobilinin camını kapatıp, gaza bastı.



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