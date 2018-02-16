Eliz Sakuçoğlu eski aşkı Hakan Sabancı'ya nispet mi yapıyor? Bir cesur poz daha paylaştı

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu
, dün gece Clear sponsorluğunda altıncısı düzenlenen GQ Men Of The Year Ödül Töreni
'ne katıldı. Eliz Sakuçoğlu
'nun kıyafeti ise geceye damga vurdu.
Eliz Sakuçoğlu
uzun bir hazırlık sürecinin ardından, Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğrafla (aşağıdaki) sosyal medyayı salladı.
Eliz Sakuçoğlu
dün geceki paylaşımından sonra bugün de Instagram'ına iki seksi poz daha ekledi.
Eliz Sakuçoğlu
'nun bu davranışı Hakan Sabancı
'ya adeta "Ne kaybettiğine bir bak" der gibi.
Hakan Sabancı
, 15 Eylül 2017'de Eliz Sakuçoğlu
(33) ile flört etmeye başlamıştı. Ama ilişkileri uzun ömürlü olmadı, ayrıldılar.
Hakan Sabanc
ı daha sonra eski aşkı Hadise ile geçen hafta sonu Fransa'da bir kayak merkezinde eğlenmiş ve çiftin birliktelikleri de böylelikle ortaya çıkmıştı.
Hadise-Hakan Sabancı
ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?
Henüz 14 yaşında iken oturduğu şehirde bir mağazada harçlığını çıkarmak için çalışmaya başlayan Eliz Sakuçoğlu
Antakya'da dünyaya geldi.
Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmış ve eğitimini bu şehirde almıştır. Orada ünlülerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcılık yapmaya başlamıştır.
Annesiyle babasının boşanmasının ardından İstanbul'a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde rol almıştır.
Acun Ilıcalı'nın Fear Factor yarışmasına katılarak birinci olmuş ve büyük ödül 50 bin TL kazanmıştır.
Eliz Sakuçoğlu, eski eşi Murat Boz'un uzun yıllar menajerliğini de yapıyordu
Eliz Sakuçoğlu yaklaşık olarak dört yıldır yakışıklı şarkıcı Murat Boz ile gözlerden uzak bir birliktelik yaşadı.
Eliz Sakuçoğlu sosyal medyayı salladı
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