Eliz Sakuçoğlu eski aşkı Hakan Sabancı'ya nispet mi yapıyor? Bir cesur poz daha paylaştı

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?

Eliz Sakuçoğlu sosyal medyayı salladı

Eliz Sakuçoğlu: Mutluluğumun sırrı beklentisiz olmam

Eliz Sakuçoğlu ve Hakan Sabancı birlikte geldikleri mekandan kavga ederek ayrıldılar

Eliz Sakuçoğlu'ndan üstsüz poz

Çiğdem Saltık

, dün gece Clear sponsorluğunda altıncısı düzenlenen'ne katıldı.'nun kıyafeti ise geceye damga vurdu.uzun bir hazırlık sürecinin ardından, Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğrafla (aşağıdaki) sosyal medyayı salladı.dün geceki paylaşımından sonra bugün de Instagram'ına iki seksi poz daha ekledi.'nun bu davranışı'ya adeta "Ne kaybettiğine bir bak" der gibi., 15 Eylül 2017'de(33) ile flört etmeye başlamıştı. Ama ilişkileri uzun ömürlü olmadı, ayrıldılar.ı daha sonra eski aşkı Hadise ile geçen hafta sonu Fransa'da bir kayak merkezinde eğlenmiş ve çiftin birliktelikleri de böylelikle ortaya çıkmıştı.Henüz 14 yaşında iken oturduğu şehirde bir mağazada harçlığını çıkarmak için çalışmaya başlayanAntakya'da dünyaya geldi.Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmış ve eğitimini bu şehirde almıştır. Orada ünlülerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcılık yapmaya başlamıştır.Annesiyle babasının boşanmasının ardından İstanbul'a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır.Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde rol almıştır.Acun Ilıcalı'nın Fear Factor yarışmasına katılarak birinci olmuş ve büyük ödül 50 bin TL kazanmıştır.Eliz Sakuçoğlu, eski eşi Murat Boz'un uzun yıllar menajerliğini de yapıyorduEliz Sakuçoğlu yaklaşık olarak dört yıldır yakışıklı şarkıcı Murat Boz ile gözlerden uzak bir birliktelik yaşadı.