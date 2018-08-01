Eliz Sakuçoğlu ve Ekin Mert Daymaz aşk yaşıyor

PLAJDA TANIŞTILAR

İkilinin İstanbul Kilyos’ta düzenlenen bir plaj partisinde yakınlaştıkları söylenmişti. Eliz Sakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz birbirlerini tanıma aşamasını geçti ve ilişkinin adını koyup aşk yaşamaya başladı.

7 YAŞ BÜYÜK

Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu önceki akşam güneşin ilk ışıklarına kadar romantik anlar yaşadı. Instagram’da paylaştıkları fotoğraflarda aşklarını ilan ettiler.

34 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu, genç kızların sevgilisi Ekin Mert Daymaz’dan 7 yaş büyük.