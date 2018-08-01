Eliz Sakuçoğlu ve Ekin Mert Daymaz aşk yaşıyor

Eliz Sakuçoğlu’nun 1 yıllık yalnızlığına 2013 Best Model üçüncüsü, oyuncu Ekin Mert Daymaz ile nokta koyduğu iddia edilmişti.

01 Ağustos 2018, Çarşamba 06:08
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PLAJDA TANIŞTILAR

İkilinin İstanbul Kilyos’ta düzenlenen bir plaj partisinde yakınlaştıkları söylenmişti. Eliz Sakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz birbirlerini tanıma aşamasını geçti ve ilişkinin adını koyup aşk yaşamaya başladı.

7 YAŞ BÜYÜK

Ekin Mert Daymaz ile Eliz Sakuçoğlu önceki akşam güneşin ilk ışıklarına kadar romantik anlar yaşadı. Instagram’da paylaştıkları fotoğraflarda aşklarını ilan ettiler.

34 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu, genç kızların sevgilisi Ekin Mert Daymaz’dan 7 yaş büyük.

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