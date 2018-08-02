Eljif Elmas: Benim sezonum olacak

Sarı-Lacivertliler’in geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği Eljif Elmas, ilk yılında varlık gösteremedi. Ancak genç oyuncu, yeni sezon öncesi yapılan hazırlıklarda ve oynanan maçlarda en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu. Makedon futbolcu, bu kez her şeyin farklı olacağını söyledi.

Eljif Elmas, “Aykut Kocaman’ın, benim bu takıma gelmemde büyük katkısı var. Şimdi yolumuza Cocu ile devam ediyoruz. Şu anda benim adıma işler çok iyi gidiyor” ifadelerini kullandı. Kendisinden yüksek beklentiler olduğunu söyleyen 18 yaşındaki oyuncu, “Bu da büyük bir sorumluluk hissi yaratıyor. Bunun altından kalkacağım. Beklentileri boşa çıkartmayacağım. Bu sezon gerçek performansımı göstereceğim “ dedi.

"İYİ BAŞLAYACAĞIZ"

Takım olarak iyi yolda olduklarının altını çizen Eljif Elmas, “Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Benfica deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılıp, ligin ilk haftasında Bursaspor’u yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Yusuf Dursun