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Eljif Elmas hedefi koydu

Yabancı kontenjanının boşaltılması ve gelecek transferlere göre sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi planlanan Eljif Elmas, Antalya kampında takımla birlikte olacak.

Eljif Elmas hedefi koydu
Yabancı kontenjanının boşaltılması ve gelecek transferlere göre sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi planlanan Eljif Elmas, Antalya kampında takımla birlikte olacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın gelecek adına çok güvendiği Makedon futbolcu, ne olursa olsun hocasının gözüne girmek istiyor. Henüz 18 yaşındaki Eljif Elmas, “Bana inananları mahçup etmeyeceğim. Şampiyonlun yolunda ben de bu takımın bir parçası olmak ve sahada katkı vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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