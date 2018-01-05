Eljif Elmas hedefi koydu

Erdinç Şahin

Yabancı kontenjanının boşaltılması ve gelecek transferlere göre sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi planlanankampında takımla birlikte olacak.gelecek adına çok güvendiğifutbolcu, ne olursa olsun hocasının gözüne girmek istiyor. Henüz 18 yaşındakiBana inananları mahçup etmeyeceğim. Şampiyonlun yolunda ben de bu takımın bir parçası olmak ve sahada katkı vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.