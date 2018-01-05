Eljif Elmas hedefi koydu

Yabancı kontenjanının boşaltılması ve gelecek transferlere göre sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi planlanan Eljif Elmas
, Antalya
kampında takımla birlikte olacak.
Teknik direktör Aykut Kocaman’ın
gelecek adına çok güvendiği Makedon
futbolcu, ne olursa olsun hocasının gözüne girmek istiyor. Henüz 18 yaşındaki Eljif Elmas, “
Bana inananları mahçup etmeyeceğim. Şampiyonlun yolunda ben de bu takımın bir parçası olmak ve sahada katkı vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.
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Erdinç Şahin