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Eljif Elmas kadro dışı!

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynadığı U21 maçında rakibine yaptığı sert hareket sonrasında tepki çeken Makedon futbolcu Eljif Elmas, Akhisarspor maçının kadrosuna alınmadı

Eljif Elmas kadro dışı!
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eljif ElmasBeşiktaş'la oynanan U21 maçında şoke eden bir harekete imza atmıştı.


KADROYA ALINMADI


Rakibine oldukça sert giren oyuncu sarı kart görürken sosyal medyada kendisi için eleştiri mesajları atılmıştı. Hatta bazı yayın organlarında o oyuncunun Eljif Elmas değil Adenis Shala olduğu iddia edilmişti.
 
Sarı lacivertlilerin teknik heyeti, yapılan bu sert hareketin ardından Makedon futbolcuya şans vermemeye başladı. Eljif Elmas bu hareketinden sonra dün oynanan Akhisar maçında kadroda yer almadı. U21 takımının Akhisar'la oynadığı maçta da kadroya alınmadı.

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