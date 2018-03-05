Eljif Elmas kadro dışı!



KADROYA ALINMADI

Rakibini biçti! Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde skandal karar

Haber Merkezi

'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı'la oynanan U21 maçında şoke eden bir harekete imza atmıştı.Rakibine oldukça sert giren oyuncu sarı kart görürken sosyal medyada kendisi için eleştiri mesajları atılmıştı. Hatta bazı yayın organlarında o oyuncunun Eljif Elmas değil Adenis Shala olduğu iddia edilmişti.Sarı lacivertlilerin teknik heyeti, yapılan bu sert hareketin ardından Makedon futbolcuya şans vermemeye başladı. Eljif Elmas bu hareketinden sonra dün oynanan Akhisar maçında kadroda yer almadı. U21 takımınınoynadığı maçta da kadroya alınmadı.