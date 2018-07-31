Eljif Elmas yüksek bonservis bedeliyle...

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi herkesin merakla beklediği isim olan Eljif Elmas, ülkesi Makedonya’da da büyük bir heyecanla izleniyor.

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör Phillip Cocu ile formayı kapan ve gösterdiği etkili performansla şimdiden alkışları toplayan 18 yaşındaki yıldız, Makedonya’da da beklentileri artırdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Sport Daily’nin futbol muhabiri Ognen Dojcinovski, Makedonya’da Eljif Elmas’a olan hayranlığı anlattı.

Eljif’in performansı, ülke için önemi, gelecek hayalleri ve son durumla alakalı bir değerlendirmede bulunan Ognen Dojcinovski, adeta bir ulusal kahraman gibi görüldüğünü aktardı.

İşte Makedon muhabir Ognen Dojcinovski’nin Eljif Elmas değerlendirmesi:

“Ülkemizin en değerli, en yetenekli ve en heyecan verici futbolcularının başında geliyor, hatta birinci sırada geliyor. Şu anda milli takım bazında da yeni jenerasyon içinde en değerlisi..."

MİLLİ TAKIM'IN BİR PARÇASI OLACAK

U21 bazında Avrupa Şampiyonası’nda Polonya’da U21 takımının en önemli parçasıydı. Şimdi yeni başlayacak Uluslar Ligi’nde de Makedonya A Milli Takımı’nın bir parçası olacak. Biz ülke olarak aslında Eljif Elmas ayarında, Eljif Elmas seviyesinde üst düzey bir isme sahip değiliz. Eljif Elmas, bu üst düzey isimlerin başında geliyor ve önemli bir parçası. Makedonya’da insanlar ve tüm spor medyası her gün ilk iş olarak Eljif Elmas’ın nasıl olduğunu takip ediyoruz.

"Türk medyasını okuyor ve Eljif’ten bilgi almaya çalışıyoruz. Tüm ülkede adeta bir ulusal kahraman gibi. Tüm gazetelerde her gün mutlaka bir Eljif Elmas haberi oluyor. Eljif’in Avrupa’nın en iyi 5 liginden birine transfer olacağına eminiz ve yüksek bedellerle gideceğine inanıyoruz. Eljif Elmas; bizim için büyük bir oyuncu.”