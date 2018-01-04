Ellerini şımartmak isteyenler! (3 adımda el bakımı)

3 ADIMDA EL BAKIMI

Gizem Burcu

El bakımında dünya kadınlarının bir numaralı tercihi olan L’Occitane, 1976’dan bu yana ilk gümüş rengi el kreminin satıldığı andan itibaren daha güzel ellere sahip olmak için daha yeni ve daha iyi neler yapılabilir diye araştırıyor.Shea el bakımı serisi, ağır işçi olan ellerimizin daha fazla beslenmesi ve şımartılması için el kremlerinden yağlara ve peelinglere kadar pek çok farklı ürün ile farklı ihtiyaclara cevap veriyor.7,5ml – Yüzde 30 Shea yağı içeriyor, tırnakları kuvvetlendirirken tırnak etlerini yumuşatıyor. Fırça başlığı ile kolayca uygulanıyor ve muhteşem ellere sahip olmanızı sağlıyor. Nail Cuticle Oil 7,5 ml - Fiyat: 69 TL– Yüzde 10 Shea yağı içeriyor, içerisinde bulunan fındık kabukları ile en hassas cilde sahip ellerdeki ölü derileri bile arındırıyor ve ellere yumuşaklık katıyor. One Minute Hand Scrub 75 ml - Fiyat: 68 TLYüzde 25 Shea yağı içeriyor, yoğun bakım yapıyor. Nemsizlik ve çevresel faktörlerden zarar görmüş çok kuru elleri yoğun bir şekilde besliyor. Kullanıcıların yüzde 97’si ilk kullanımdan itibaren ellerinin rahatladığını belirtiyor. Shea Intensive Hand Balm – Fiyat: 112 TLYüzde 20 Shea yağı içeriyor. Tüm el kremlerinin ilham aldığı klasik formülümüz cilt tarafından uygulandığı anda emiliyor ve elleri yağlandırmadan besliyor ve korurken aynı zamanda tırnak ve tırnak etlerine de bakım yapıyor.Shea Hand Cream 150 ml – Fiyat: 107 TLShea Hand Cream 30 ml- Fiyat: 39 TLYüzde 15 Shea yağı içeriyor. Tüm yükümüzü taşıyan ayakların bakımı çok önemlidir. Olağanüstü bir rahatlık için yüzde 15 besleyici Shea Yağıile zenginleştirilmiştir. Kurumuş, nasır olmuş ayaklarınızı yumuşatmaya; sertleşmiş, çatlamış topuklarınızı yoğun bir şekilde nemlendirmeye yardımcı oluyor. Bir rahatlık ve sağlık reçetesi. Arındırıcı antiseptik A.O.C. Lavanta esansiyel yağı; kızarıklığı ve tahrişi azaltmaya yardımcı antienflamatuvar Dağtütünü özütü içeriyor. Tazeleyici nane, ayakları serinletiyor. Shea Foot Cream 150 ml – Fiyat: 112 TL