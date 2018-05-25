Ellerinizi nasıl kuruladığınız hijyeninizi etkiliyor

Elleri yıkamak bakterilerin bulaşmasının önüne geçerken, yıkadıktan sonra kullanılan kurutma yöntemi de el hijyeninin tamamlayıcısı oluyor. Kurulama yönteminin nasıl olduğu ise doğrudan sağlığı etkileyebiliyor.

Ev dışı tüketim sektörüne yönelik düzey eğitim, denetim, danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sunan EP Akademi, ellerde tam hijyenin sağlanması için kurulamanın tek kullanımlık kağıt havlularla yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Eller üzerinde bulunan mikroorganizma sayısı bir santimetrekarede 100 ile 1000 arasında değiştiğini belirten EP Akademi yetkilileri, bu mikroorganizmalar bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarttığına vurgu yapıyor.

Tüketicilerin yüzde 80’i ev dışında kağıt havlu tercih ediyor

İpsos tarafından yapılan araştırmanın sonucunda dışarıda yemek yiyen tüketicilerin yüzde 80’inin ellerini yıkadıktan sonra kağıt havlu ile kurulamayı tercih ettiklerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre; 100 kişiden 95’i ise bir işletmenin kalitesini tuvalet hijyenine bağdaştırıyor.

Kağıt havlu bakteri bulaşma riskini yüzde 77 engelliyor

Yapılan araştırmalar, ev dışı noktalarda kullanılan elektrikli kurutucuların, parmaklarda ve avuç içlerinde bakteri artışına neden olduğunu gösteriyor. El kurutma makineleri parmaklarda yüzde 40 ile yüzde 190, avuç içlerinde ise yüzde 15 ile yüzde 250 oranında bakteri artışına neden oluyor. Makinelerde bulunan hava akımı sebebiyle ise bakteriler 2 metreye kadar yayılabiliyor. Özellikle ev dışındaki alanlarda kullanıcıların öncelikli tercihi olan tek kullanımlık kağıt havlular, bakterilerin bulaşma riskini yüzde 77 oranında engelliyor. Elleri yıkadıktan sonra yine kâğıt havlu yardımı ile musluğu kapatmak da hijyen sağlıyor.