Elon Musk alev silahı Flamethrower'a gelen gümrük yasağını aştı



ELON MUSK ÜRETTİĞİ ALEV SİLAHI FLAMETHROWER'IN İSMİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Can Hakman

'ınprojesi için kazı işlerini yapan şirketiaracılığıyla alev silahı üretmişti. 20 bin adet üretilen silah, 500 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Hatta'ın satın almayın demesine rağmen silah saatler içinde tükenen silahın haberini sizler ile paylaşmıştık.silahları sattıktan sonra yeni bir sorun ile karşı karşıya kaldı.’de yasalara göre alev silahı satışlarında bir sorun yaşanmıyor. Ama dünyanın dört bir tarafına satılan bu silahlar, alev silahı olduğu için gümrük problemi ile karşı karşıya kalıyor.Şirketin CEO’su Elon Musk bu sorunu Twitterdan duyurduğu üzere yaptığı isim değişikliği ile aşmayı planlıyor. Silahın adını "Alev Silahı Değil" ya da "Sıcaklık Arttırma Cihazı" olarak değiştirmeyi planlayan ünlü girişimci bu yöntemle gümrükleri aşmayı planlıyor.Ayrıca isim değişikliğini uygulamayı planlayanyetkilileri, "Boring Company Flame Throver" yazan kısma "değil" anlamında el yazısıyla bir not eklemişler.