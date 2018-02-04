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Elon Musk alev silahı Flamethrower'a gelen gümrük yasağını aştı

Elon Musk'ın Hyperloop projesi için kazı işlerini yapan şirketi The Boring Company aracılığıyla alev silahı üretmişti. 20 bin adet üretilen silah, 500 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Saatler içerisinde tükenen alev silahı gümrük sorunu ile karşı karşıya kaldı. Fakat Musk bu sorunu da basit bir şekilde aşmayı başardı

Elon Musk alev silahı Flamethrower'a gelen gümrük yasağını aştı
Elon Musk'ın Hyperloop projesi için kazı işlerini yapan şirketi The Boring Company aracılığıyla alev silahı üretmişti. 20 bin adet üretilen silah, 500 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Hatta Elon Musk'ın satın almayın demesine rağmen silah saatler içinde tükenen silahın haberini sizler ile paylaşmıştık.

Elon Musk silahları sattıktan sonra yeni bir sorun ile karşı karşıya kaldı. ABD’de yasalara göre alev silahı satışlarında bir sorun yaşanmıyor. Ama dünyanın dört bir tarafına satılan bu silahlar, alev silahı olduğu için gümrük problemi ile karşı karşıya kalıyor.


ELON MUSK ÜRETTİĞİ ALEV SİLAHI FLAMETHROWER'IN İSMİNİ DEĞİŞTİRİYOR




Şirketin CEO’su Elon Musk bu sorunu Twitterdan duyurduğu üzere yaptığı isim değişikliği ile aşmayı planlıyor. Silahın adını "Alev Silahı Değil" ya da "Sıcaklık Arttırma Cihazı" olarak değiştirmeyi planlayan ünlü girişimci bu yöntemle gümrükleri aşmayı planlıyor.



Ayrıca isim değişikliğini uygulamayı planlayan The Boring Company yetkilileri, "Boring Company Flame Throver" yazan kısma "değil" anlamında el yazısıyla bir not eklemişler.


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